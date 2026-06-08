Югозападна България постави начало на диалог за реформа в общинското финансиране и управлението на отпадъците

Народни представители, областни управители и кметове от Югозападна България поставиха началото на диалог за реформа в общинското финансиране и нов модел за управление на отпадъците

Днес в Благоевград, по инициатива на Сдружение на Югозападните общини, се проведе работна среща между народни представители, областни управители, кметове и председатели на общински съвети от Югозападна България, посветена на ключовите предизвикателства пред местното самоуправление и възможностите за устойчиво развитие на региона.

В срещата участваха представители на общините от областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска област.

Участниците се обединиха около разбирането, че е необходимо поставянето на начало на последователен експертен и политически диалог за преосмисляне на модела на общинско финансиране и за създаване на по-добри условия за реализиране на икономическия, социалния и инвестиционния потенциал на Югозападна България.

По време на дискусиите беше отчетено, че общините в региона продължават да работят при ограничена финансова самостоятелност, като средният дял на собствените приходи в общинските бюджети остава между 25 и 40 процента, а значителна част от ресурсите се формират чрез държавни трансфери и субсидии. Според участниците това налага задълбочен анализ на действащата система и обсъждане на възможни законодателни и финансови промени.

Първата основна тема на срещата беше „Финансиране на общините – текущо състояние, предизвикателства, възможни решения и реформи“. Бяха представени конкретни проблеми, свързани с финансовата устойчивост на общините, необходимостта от разширяване на приходната база, подобряване на механизмите за финансово изравняване и създаване на по-предвидима среда за местните власти.

Втората основна тема беше „Управление на отпадъците – текущо състояние, цели, нов модел и предложения за действия“. Обсъдени бяха нарастващите разходи за управление на отпадъците, необходимостта от изпълнение на европейските изисквания, въвеждането на принципа „замърсителят плаща“, както и необходимите инвестиции в инфраструктура и системи за разделно събиране и рециклиране.

Наред с основните теми бяха поставени и редица други въпроси, свързани с развитието на региона – достъп до здравни и образователни услуги, укрепване на административния капацитет на общините и др.

Участниците се обединиха около необходимостта срещата да постави началото на постоянен формат за сътрудничество между местната, законодателната и изпълнителната власт. В тази връзка беше изразена готовност за подготовка на конкретни предложения за нормативни промени и общи позиции по ключовите въпроси, засягащи развитието на общините в Югозападна България.

Общото становище на участниците е, че устойчивото развитие на региона изисква по-силна финансова децентрализация, по-ефективно партньорство между институциите и дългосрочна визия за развитие, основана на реалните потребности на местните общности.

Срещата завърши с ангажимент диалогът да продължи чрез последващи експертни и политически дискусии, насочени към формулиране на конкретни решения в интерес на гражданите и общините от Югозападна България.