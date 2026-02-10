Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

При проведена полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, от полицейски служители на РУ- Банско са задържани 40-годишен чужд гражданин и 53-годишен мъж от гр. Несебър.

На 09.02.2026 г. в района на ул. „Найден Геров“ в гр. Банско е проверен 40-годишният мъж, като у него са намерени и иззети около 2,8 грама амфетамин и около 4,53 грама марихуана. Около 23:00 часа на същата дата, в незастроено пространство в близост до общински паркинг в гр. Банско, у 53-годишния е открит около 9,16 грама сух канабис, а в два обособени в близост един до друг тайника на същото място са намерени плик и кутия, съдържащи общо около 17,8 грама марихуана.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства. Работата продължава.

Около 16:10 часа на 09.02.2026 г. на път III-197 между гр. Гоце Делчев и разклона за с. Гърмен, лек автомобил „Сузуки“, управляван от 42-годишна жена от гр. Гоце Делчев, завивайки на ляво е отнел предимството на лек автомобил „БМВ“, управляван от 27-годишен мъж от с. Дъбница и е допуснал ПТП. С фрактура на таза е пострадала водачката на лекия автомобил „Сузуки“, а с охлузвания по тялото- водачът на лекия автомобил „БМВ“. Направените проби с технически средства за употреба на алкохол са отрицателни.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 09.02.2026 г. до 08:00 часа на 10.02.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград са регистрирани 5 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 4 пожара.

С преки материални щети 1 пожар.

Без нанесени материални щети 3 пожара.

Извършена спасителна дейност 1.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.

На 09.02.2026 г. около 18:29 часа е получен сигнал за пожар на изхода на пътя от гр. Гоце Делчев и с. Гърмен в лек автомобил „Фолксваген Голф“. Погасен от екип на РСПБЗН-Гоце Делчев. Щети: двигателен отсек. Вероятна причина: техническа неизправност.