Затварят ключов участък в кв. „Еленово“ заради асфалтиране

Утре – 5 март, от 08:00 часа ще бъде временно преустановено движението на моторни превозни средства в участъка от бл. 7 в кв. „Еленово“ до ул. „Явор“. Ограничението се въвежда заради цялостно полагане на асфалт в посочения периметър.

Очаква се движението в района да бъде възстановено до 14:00 часа същия ден. Непосредствено след това ще бъде ограничен достъпът на автомобили по ул. „Явор“, където също предстоят дейности по асфалтиране.

Строително-ремонтните работи се извършват поетапно, с цел да не се възпрепятства учебният процес в Осмо средно училище „Арсени Костенцев“, което се намира в непосредствена близост до обекта.

Препоръчва се на водачите да използват алтернативни маршрути и да спазват временната организация на движение.

