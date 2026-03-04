Собствеността на парк „Македония“ отново беше прехвърлена на Община Благоевград

бластният управител Николай Куколев и кметът на Благоевград Методи Байкушев официално подписаха споразумение, с което парк „Македония“ преминава в собственост на Община Благоевград.

След като на 17 февруари 2026 г. Министерският съвет одобри безвъзмездното прехвърляне на имота към общината, днес документално беше финализирана и самата процедура чрез подписване на договора между страните.

Теренът се предоставя на общината с цел създаване на модерен градски парк с необходимата инфраструктура – озеленени пространства с паркова мебел, алеи, беседки, детски зони, пространства за културни прояви, както и обособени места със спортни съоръжения.

В случай че планираните дейности не бъдат реализирани в срок до пет години от придобиването, Община Благоевград следва да върне собствеността на държавата.

По време на подписването областният управител Николай Куколев отбеляза, че градът има осезаема потребност от повече зелени площи. Той изрази очакване проектът да бъде изпълнен качествено и паркът да придобие цялостен и привлекателен облик, превръщайки се в общо постижение и любимо място за отдих на жителите на Благоевград.