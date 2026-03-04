НачалоАктуално
АктуалноБлагоевград

Почина лъвицата в благоевградския зоопарк

By Екип Blagoevgrad.EU
0
72

След боледуване, днес е починала лъвицата от благоевградския зоопарк. Животно се е разболяло още през декември. Лекувана е както от местния ветеринар, така и от специалисти от столична клиника.

“Предстои да бъде направена аутопсия, за да стане ясно каква точно е причината”, заяви пред БНТ Димитър Иванов – директор на Зоологическа градина Благоевград.

По думите му, лъвът, с когото съжителстваше лъвицата е добре. Предстои скоро да започне и търсенето на нов партньор за лъва.

“Процедурата не е лесна. Първо ще търсим в България. Ако не открием тук, ще разширим обхвата и в чужбина. Най-важното е и лъвът да приеме новия си партньор”, допълни Иванов.

Останалите животни в зоопарка са в добро общо състояние.

предишна статия
Благоевградчани излизат на протест заради високите сметки за вода и ток
Следваща статия
Затварят ключов участък в кв. „Еленово“ заради асфалтиране

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: