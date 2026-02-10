Засилва се контролът върху животните по пътищата с междуведомствена комисия в област Благоевград

Областната комисия по безопасност на движението по пътищата (ОКБДП) в област Благоевград проведе свое редовно заседание, на което бяха обсъдени актуални въпроси, свързани с подобряване на пътната безопасност в региона. Заседанието бе ръководено от областния управител и председател на Комисията – Георги Динев.

Членовете на Комисията докладваха информация за дейността на представляваната от тях организация/институция, касаеща БДП през четвъртото тримесечие на 2025 г. Данни за пътно-транспортната обстановка на територията на област Благоевград представи началникът на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР- Благоевград гл. инспектор Сергей Алексов.

За периода 01.01.2026 г. до 10.02.2026 г. са регистрирани 14 тежки пътнотранспортни произшествия със 17 ранени и един загинал, което е с 12 ПТП и 15 ранени по-малко в сравнение със същия период на 2025 г. За цялата 2025 г. са регистрирани общо 269 тежки ПТП с 24 загинали и 345 ранени.

Сериозен акцент бе поставен върху продължаващите случаи на блъснати животни по републиканската пътна мрежа в областта. Присъстващите отчетоха, че инцидентите с животни създават реална опасност за живота и здравето на водачите и пътниците, както и водят до значителни материални щети. Посочено бе, че нерядко животните се движат свободно в близост до пътните платна. В тази връзка, по предложение на началника на сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – Благоевград, гл. инспектор Сергей Алексов, бе взето решение да бъде създадена междуведомствена комисия, която да извършва проверки по места в общините. Целта е да се засили контролът върху безстопанствените животни, прилагането на мерки за ограничаването им по пътните платна, неправилното поставяне на електропастири на мантинелите, както и търсенето на отговорност от собствениците.

От Областно пътно управление апелираха към общините за съдействие при отстраняване на опасни дървета по републиканската пътна мрежа, включително по отношение на връзките на селскостопански и горски пътища с главните трасета. Именно от тях често се нанасят кал, пръст и инертни материали, които влошават сцеплението и увеличават риска от пътнотранспортни произшествия.

От сектор „Пътна полиция“ подчертаха и необходимостта от допълнителни проверки по отношение на организацията на движението в населените места – режимите за паркиране, състоянието и видимостта на пътните знаци, пешеходното осветление, поставянето на предпазни парапети в районите на училищата, както и цялостната ангажираност на общините с мерките за безопасност на движението по пътищата.

Областният управител призова членовете на ОКБДП за актуализиране на вътрешни правила, наредби и организационни мерки, така че те да отговарят на реалните проблеми по пътищата и да гарантират по-високо ниво на защита за всички участници в движението.