Задържан е рецидивист, незаконно подпомагал граждани на Непал да пребивават в страната и да преминават през граничен преход с Гърция в нарушение на закона

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване за незаконно подпомагане на чуждестранни граждани да преминават през територията на страната в нарушение на закона.

По досъдебното производство са събрани доказателства, обосноваващи предположение за виновността на 32-годишния А.С.

На 03.12.2025 г. на територията на гр. Петрич и в района на граничен преход Кулата А.С. противозаконно подпомагал трима граждани на Непал да пребивават в страната и да преминават от България в Гърция в нарушение на закона.

А.С. ги настанил в хотел в гр. Петрич, след което осигурил превоз и транспортирането им от града до граничния преход, включително чрез наемане и заплащане на таксиметров автомобил.

За един от чужденците е въведен ШИС-сигнал от Румъния на основание взето решение за връщане в държавата по произход и задължение за доброволно напускане до 20.09.2025 г., съгласно регламент на Европейския парламент и на Съюза.

Деянието е извършено с цел набавяне на имотна облага при условията на опасен рецидив.

А.С. е привлечен в качеството на обвиняем и е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор.

Разследването продължава под надзора на Районна прокуратура – Благоевград.