До 22 май за гаранционен ремонт на фуги временно се променя организацията на движение при 53-и км на АМ „Струма“

By Екип Blagoevgrad.EU
От днес – 20 май, до 8,30 ч. на 22 май (петък), временно се променя организацията на движение в посока Благоевград при 53-и км на АМ „Струма“. В участъка в област Кюстендил се извършва гаранционен ремонт на фуги на мостово съоръжение, като за изпълнение на дейностите е ограничено преминаването в активната лента и навлизането в аварийната. Трафикът преминава в изпреварващата лента.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

