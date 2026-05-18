На длъжността заместник областен управител на Благоевград е назначен Али Али Хатип

By Екип Blagoevgrad.EU
Със заповед на министър-председателя Румен Радев от днес на длъжността заместник областен управител на област Благоевград е назначен Али Али Хатип.

Дарин Боянов Кацарски и Радослав Иванов Динев, които изпълняваха длъжността заместник областен управител, бяха освободени със заповед на министър-председателя.

Новоназначеният заместник областен управител ще подпомага дейността на областния управител при осъществяването на държавната политика на територията на областта и координацията между държавните институции и местната власт.

