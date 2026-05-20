Tрадиционна обща изложба, посветена на 24 май в Градска художествена галерия – Благоевград

На 22 май 2026 г. (петък) от 18:00 часа в Градска художествена галерия – Благоевград ще бъде открита традиционната обща изложба, посветена на 24 май – Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.

В тазгодишното издание участват 53 автори с 83 творби в областта на живописта, графиката и приложното изкуство.

Изложбата е утвърдена културна традиция за благоевградската художествена гилдия и се организира повече от 40 години в навечерието на 24 май. Тя представя своеобразен годишен обзор на най-добрите творчески постижения на авторите от региона.