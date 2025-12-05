Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, на 04.12.2025 г. в гр. Петрич е извършена проверка на жилище, обитавано от 29-годишен мъж от града, където органите на реда открили около 24,56 грама тревиста маса, реагираща положително на канабис и две електронни везни. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа и е уведомена компетентната прокуратура. Работата по случая продължава.

В обедните часове на 04.12.2025 г., от полицейски служители на РУ-Банско е задържан 22-годишен мъж от гр. Елхово, след като в обитаваното от него жилище в гр. Банско е намерена хартиена сгъвка, съдържаща около 0,52 грама амфетамин. За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата продължава.

След проведени незабавни издирвателни мероприятия, от полицейски служители на 01 РУ-Благоевград е установен и задържан 28-годишен мъж от гр. Благоевград, който около 19:40 часа на 03.12.2025 г. е извършил кражба на сумата от около 15 лева на монети от магазин за печива в гр. Благоевград, а за времето от около 19:00 часа до около 21:15 часа на същата дата е увредил входната врата на лотариен пункт в гр. Благоевград.

На 04.12.2025 г. в РУ-Сандански е получено съобщение от 51-годишна жена от с. Струма за това, че 53-годишният й съпруг от с. Лебница е нарушил издадена заповед за защита и й е нанесъл побой. Същият е задържан от полицейските служители, а по случая е образувано досъдебно производство.

Със заповед за задържане до 24 часа, от полицейски служители на РУ-Сандански е задържана 35-годишна жена от гр. Сандански, след като около 18:50 часа на 04.12.2025 г. в районното управление е съобщено, че е нанесла удар с твърд предмет на малолетната си дъщеря. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

Около 15:35 часа на 04.12.2025 г. на пътя между с. Блатска и с. Абланица е станало ПТП, при което микробус „Опел Виваро“, управляван от 18-годишен младеж от с. Вълкосел, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост на десен завой е излязъл в ляво от пътното платно и се е блъснал в електрически стълб. В резултат на инцидента, водачът и 17-годишен пътник в автомобила са пострадали с разкъсно-контузни рани на главата, 18-годишен пътник е с луксация на тазобедрената става, 18-годишен пътник е с фрактура на раменна кост, а останалите четирима пътници са с натъртвания. На водача на автомобила са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.