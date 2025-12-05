Разследва се пътен инцидент с двама пострадали младежи на път между селата Блатска и Абланица в Благоевградска област

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград се водят действия по разследване по досъдебно производство за причиняване на средни телесни повреди на две лица при управление на моторно превозно средство.

Около 15,35 ч. на 04.12.2025 г. 18-годишният Х.М. управлявал лек автомобил на път от с. Блатска в посока с. Абланица, област Благоевград. Водачът предизвикал пътен инцидент, в резултат на който пострадали двама пътуващи в превозното средство 18-годишни младежи от с. Вълкосел.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено по непредпазливост престъпление по транспорта.

По първоначални данни причината за пътнотранспортното произшествие е движение с несъобразена скорост, лоши атмосферни условия и липса на опит в управлението на МПС.

На пострадалите са причинени средни телесни повреди – фрактура на раменна кост и изкълчване на тазобедрена става.

Водачът на лекия автомобил е тестван за употреба на алкохол и наркотици. Пробите са отрицателни.

Предстои назначаване на автотехническа и съдебномедицински експертизи.