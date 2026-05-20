Обвиняем за грабеж и използване на чужда банкова карта в гр. Благоевград се е признал за виновен

С наложено наказание от 1 година лишаване от свобода с изпитателен срок от 3 години приключи дело на Окръжна прокуратура – Благоевград за грабеж и използване на платежен инструмент без съгласието на титуляра.

В хода на разследването по досъдебното производство е било установено, че около 02,00 ч. на 19.07.2025 г. в гр. Благоевград 21-годишният И.И. нападнал Е.К., като му нанесъл удар с юмрук в областта окото, а след падането на пострадалия – удари с ритници по тялото.

Обвиняемият издърпал носената от Е.К. чанта, преровил я, взел 500 лева и банкова карта. Непосредствено след това изтеглил чрез нея от банковата сметка и без съгласието на пострадалия сумата от 20 лева.

Обвиняемият И.И. се е признал за виновен за извършените от него деяния.

Определението на съда, с което му е наложено наказанието, има последиците на влязла в сила присъда.