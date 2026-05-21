ОДМВР-Благоевград с мерки за сигурността, безопасността на движението и опазването на обществения ред по време на абитуриентските балове

ъв връзка с предстоящите абитуриентски балове и публични прояви, свързани с честването на 24 май -Деня на българската просвета и култура, от ОДМВР-Благоевград е създадена необходимата организация за обезпечаване на обществения ред и безопасността на движението с цел недопускане на пътно-транспортни произшествия, предотвратяване, пресичане и разкриване на престъпления.

В районите на училищата и местата, където се събират абитуриенти и автомобили ще има засилено полицейско присъствие и ще се обезпечават маршрутите, по които те ще се придвижват. От полицейските служители ще се осъществява засилен контрол на движението, като ще се следи за водачи, които управляват МПС със закрити регистрационни табели с надписи или други табели, неправилно превозване на пътници (показване през прозорците или люковете, сядане върху рамките на вратите на автомобилите, изправяне от седалките на мотоциклетите без използване на опора, возене на повече пътници от броя на местата за сядане, неизползване на обезопасителен колан/каска). При констатирани нарушения ще се предприемат съответните мерки, съгласно ЗДвП. Ще има засилени проверки за управление на МПС след употреба на алкохол, наркотични вещества и/или техните аналози. Успоредно с това екипите на полицията ще следят и за спазване на скоростните режими, като контролът ще бъде засилен в тъмната част на денонощието и ще се извършва в населените места и извън тях. На местата, на които се очаква струпване на повече автомобили ще има засилено полицейско присъствие. Ще бъдат използвани и мобилните системи за видеоконтрол, насочени към автомобилите превозващи абитуриенти, чийто водачи нарушават Закона за движение по пътищата. Стриктно ще се следи и за спазване на правилата за движение с цел недопускане на тежки пътни инциденти и опазване на живота и здравето на завършващите и техните близки.

Предприети са мерки за опазването на обществения ред и безопасността на младежите при тяхното придвижване към и от местата за празнуване.

Не бива да се забравя, че отговорността за спокойното и безпроблемно протичане на празника имат и самите абитуриенти и техните родители и близки.