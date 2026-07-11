Нов граничен пункт между България и Сърбия ще облекчи движението при Калотина

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич подписаха междуправителствен меморандум за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина 2“ – „Градина 2“.
Новият ГКПП ще увеличи капацитета за преминаване през българо-сръбската граница. Целта е да се намали времето за изчакване, да се улесни движението на гражданите и бизнеса и да се подобри транспортната свързаност между двете държави.През 2025 г. през ГКПП „Калотина“ са преминали над 5 450 000 лица и повече от 1 920 000 моторни превозни средства.
Министър Иван Демерджиев подчерта необходимостта България и Сърбия да действат съвместно за развитието и модернизирането на граничните контролно-пропускателни пунктове.
„Границата следва да гарантира сигурността, без да създава излишни затруднения за гражданите и бизнеса“, заяви той и предложи двете държави заедно да определят кои да бъдат следващите гранични пунктове, които да бъдат обновени.
„За нас тази граница е много важна. Тя трябва да бъде проходима за гражданите и стоките, но същевременно добре защитена, за да не се допускат незаконни дейности“, заяви Ивица Дачич.
В рамките на визитата двамата министри проведоха двустранна среща. Сред основните теми бяха развитието на пограничните райони, гарантирането на сигурността, модернизирането на граничната инфраструктура и възможностите за съвместни действия за противодействие на незаконната миграция.
Обсъдени бяха и въпроси, свързани с българското национално малцинство в Република Сърбия и защитата на правата на нашите сънародници.
От сръбска страна в срещата участва и министърът без портфейл, отговарящ за развитието на общините, и съпредседател на Смесената междуправителствена комисия между България и Сърбия Новица Тончев.
От българска страна в срещата участваха изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар д-р Антон Златанов, директорът на ГДБОП главен комисар Мартин Златков и посланикът на Република България в Република Сърбия Ангел Ангелов.