Нов граничен пункт между България и Сърбия ще облекчи движението при Калотина

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич подписаха междуправителствен меморандум за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина 2“ – „Градина 2“.

Новият ГКПП ще увеличи капацитета за преминаване през българо-сръбската граница. Целта е да се намали времето за изчакване, да се улесни движението на гражданите и бизнеса и да се подобри транспортната свързаност между двете държави.През 2025 г. през ГКПП „Калотина“ са преминали над 5 450 000 лица и повече от 1 920 000 моторни превозни средства.