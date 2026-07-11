НачалоАктуално
АктуалноБългария

Нов граничен пункт между България и Сърбия ще облекчи движението при Калотина

By Екип Blagoevgrad.EU
0
72
Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи на Република Сърбия Ивица Дачич подписаха междуправителствен меморандум за откриване на нов съвместен граничен контролно-пропускателен пункт „Калотина 2“ – „Градина 2“.
Новият ГКПП ще увеличи капацитета за преминаване през българо-сръбската граница. Целта е да се намали времето за изчакване, да се улесни движението на гражданите и бизнеса и да се подобри транспортната свързаност между двете държави.През 2025 г. през ГКПП „Калотина“ са преминали над 5 450 000 лица и повече от 1 920 000 моторни превозни средства.
Министър Иван Демерджиев подчерта необходимостта България и Сърбия да действат съвместно за развитието и модернизирането на граничните контролно-пропускателни пунктове.
„Границата следва да гарантира сигурността, без да създава излишни затруднения за гражданите и бизнеса“, заяви той и предложи двете държави заедно да определят кои да бъдат следващите гранични пунктове, които да бъдат обновени.
 „За нас тази граница е много важна. Тя трябва да бъде проходима за гражданите и стоките, но същевременно добре защитена, за да не се допускат незаконни дейности“, заяви Ивица Дачич.
В рамките на визитата двамата министри проведоха двустранна среща. Сред основните теми бяха развитието на пограничните райони, гарантирането на сигурността, модернизирането на граничната инфраструктура и възможностите за съвместни действия за противодействие на незаконната миграция.
Обсъдени бяха и въпроси, свързани с българското национално малцинство в Република Сърбия и защитата на правата на нашите сънародници.
От сръбска страна в срещата участва и министърът без портфейл, отговарящ за развитието на общините, и съпредседател на Смесената междуправителствена комисия между България и Сърбия Новица Тончев.
От българска страна в срещата участваха изпълняващият функциите главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов, директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ главен комисар д-р Антон Златанов, директорът на ГДБОП главен комисар Мартин Златков и посланикът на Република България в Република Сърбия Ангел Ангелов.
предишна статия
Православна църква почита паметта на Св. Олга

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: