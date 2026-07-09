Таксата в школата на ОФК „Пирин“ става 50 евро

На 8 юли 2026 г. Комисията по икономика, инвестиционно насърчаване и жилищна политика към Общински съвет Благоевград проведе извънредно заседание, на което беше разгледано текущото състояние на ОФК „Пирин“.

В заседанието участие взеха настоящият управител на ОФК „Пирин“ Адалберт Зафиров и бившият управител Венко Попов.Двамата дадоха изчерпателни отговори на поставените въпроси от членовете на комисията. Категорично заявиха, че не им е известно в клуба да са назначавани служители, които едновременно работят в Община Благоевград или в Общинския съвет.

Венко Попов опроверга твърденията, че върху него е бил упражняван натиск за назначаване на конкретни лица.

Общинските съветници бяха подробно запознати с информация, свързана с финансовите отчети на общинския футболен клуб, както и с данни за броя на назначените служители по трудови и граждански договори. Настоящият управител Адалберт Зафиров потвърди появилата се в медиите информация за увеличение на месечната такса в Детско-юношеската школа на клуба, която става 50 евро.

В края на заседанието председателят на Общински съвет Благоевград Антоанета Богданова информира членовете на комисията, че в деловодството на Общинския съвет е постъпило писмо от заместник-министъра на здравеопазването, който счита, че Общински съвет Благоевград следва да извърши проверка по широко коментирания в медиите казус, свързан с назначаването на общински съветник в общинско дружество.

Г-жа Богданова запозна общинските съветници и с постъпило писмо от народния представител Рашко Динков, съдържащо въпроси по същия казус, както и искане за предоставяне на информация относно останалите общински дружества.

Комисията взе решение да бъде изискана писмена информация от всички общински дружества във връзка с отправените въпроси.