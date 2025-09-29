Валежи и застудяване през новата седмица

Днес ще преобладава облачно време. На много места ще има валежи, главно в планинските райони значителни по количество. В източните райони вятърът ще бъде слаб, от североизток, а в западните около и след обяд ще се ориентира от запад-северозапад и ще е слаб до умерен. Минималните температури ще бъдат между 8° и 13°, за София – около 10°. Максимални температури – между 15° и 20°, за София – около 15°.

Над Черноморието облачността ще бъде предимно значителна със слаби валежи от дъжд, главно в крайните северни и крайните южни райони. Вятърът ще бъде слаб до умерен от изток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, на места значителни по количество. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 3°.

Във вторник и сряда над по-голямата част от страната облачността ще е значителна, слаб дъжд ще превали само на отделни места в планинските райони. Дневните температури слабо ще се повишат и на места ще надхвърлят 20°, но сутрешните ще бъдат по-ниски, особено в котловините и преобладаващите минимални ще бъдат между 4° и 9°. В четвъртък от югозапад ще започнат валежи от дъжд, които до вечерта ще обхванат по-голямата част от страната и на места ще бъдат значителни. В планините над 1800 метра ще вали сняг. Вятърът отново ще се ориентира от североизток и ще се усили.