Размерът е ключов: 9/12/18 хиляди BTU при Gree — как да преценим точното оразмеряване

Добре подбраният климатик е като добре ушит костюм: когато размерът е точен, забравяте, че го носите — просто ви е комфортно и сметките са под контрол. При климатиците Gree най-популярните мощности за жилища са 9 000, 12 000 и 18 000 BTU. На пръв поглед изборът изглежда елементарен („колкото по-голям, толкова по-добре“), но в практиката прекалено мощният уред често работи неефективно, включва и изключва прекалено често, създава течение и не обезвлажнява добре. Недооразмереният пък „дърпа ток“ и пак не достига желаната температура в студените дни.

В това ръководство ще намерите кратка формула за първоначална сметка, допълнителни корекции според особеностите на помещението и конкретни примери кога 9k, 12k или 18k BTU Gree е разумният избор. В края — проверовъчен чеклист, за да сте сигурни, че нищо не сте пропуснали.

Ако търсите конкретни модели и консултация за вашия дом, разгледайте климатици Gree от koinko63.bg.

Бърз превод от BTU към kW (за ориентация)

9 000 BTU ≈ 64 kW

≈ 12 000 BTU ≈ 52 kW

≈ 18 000 BTU ≈ 28 kW

Тези стойности са „номинални“ за охлаждане. Реалната отоплителна мощност варира с температурата навън и модела (инвертор/серия), но ориентацията е полезна.

Стъпка 1: Първоначална сметка според площта

За стандартни жилища с нормална изолация и таван до 2.60–2.70 м може да стартирате с практично правило:

~90–120 W охлаждаща мощност на квадратен метър (или ~300–400 BTU/м²)

Така получавате ориентир:

до 18–25 м² → често 9k BTU

→ често 9k BTU ~25–35 м² → често 12k BTU

→ често 12k BTU ~35–50 м² → често 18k BTU

Това е изходна точка, не финален отговор. Следват корекции.

Стъпка 2: Корекции (+/–), които променят избора

1) Изолация и етажност

Добра външна изолация, PVC дограма, междинен етаж: –10% от базовата мощност.

от базовата мощност. Последен етаж/покрив отгоре, ъглов апартамент, стара дограма: +10–20%.

2) Остъкляване и ориентация

Големи южни/западни прозорци → +10–15% (повишено прегряване през лятото)

(повишено прегряване през лятото) Сянка, север/изток → –5% (по-малки топлинни печалби)

3) Отворени пространства

Дневна, която „диша“ към коридор/кухня или стълбище → +10–20% (особено ако искате да топлите и тях)

4) Обитатели и техника

Всеки възрастен добавя ~ 100 W

Готвене, фурна, мощно осветление, компютри → +200–400 W сумарно при активна употреба

5) Височина на тавана

Над 2.70 м: добавете +10% (повече въздух за темпериране)

6) Зимна цел: отопление или само „преходни сезони“

Ако искате основно отопление при ниски външни температури, избирайте серия с висока отоплителна ефективност (добър SCOP, стабилна мощност при минусови градуси) и леко по-голям размер в сравнение с чисто „летен“ избор.

Кога 9 000 BTU Gree е точният размер

Подходящо за:

Спални и детски до ~20–22 м² с добра изолация, междинен етаж

с добра изолация, междинен етаж Кабинет или малка дневна до ~18–20 м² без силно остъкляване

без силно остъкляване Помещения с 1–2 обитатели, без много топлоотделяща техника

Предимства: по-ниска цена, икономична работа, по-тиха работа.

Грешки, които да избегнем:

Да очакваме 9k да отоплява отворена дневна 25–28 м² с кухненски бокс и западни прозорци. В студено време ще работи на лимит и пак няма да достига комфорт.

Пример: Спалня 14 м², PVC дограма, североизток, 2.60 м таван → 9k BTU е идеален.

Кога 12 000 BTU Gree е точният размер

Подходящо за:

Дневни около 22–30 м² със средно остъкляване

със средно остъкляване Спални над 18 м² на последен етаж (или ъглови), където 9k е „на ръба“

на последен етаж (или ъглови), където 9k е „на ръба“ Помещения с 2–4 обитатели или активно ползване на техника

Златната среда: 12k често е „универсалният“ избор за стандартна дневна в апартамент.

Пример: Дневна 26 м², югозападни прозорци, вечер слънце, кухня в същото помещение, 2-ма обитатели → 12k BTU е разумният минимум. Ако таванът е 2.80 м и кухнята е интензивно ползвана, обмислете 18k.

Кога 18 000 BTU Gree е точният размер

Подходящо за:

Отворени дневни 35–45 м² с кухня, трапезария, коридор

с кухня, трапезария, коридор Пространства с много остъкляване на юг/запад или на последен етаж

на юг/запад или на Помещения с честа активност: 4+ обитатели, готвене, техника

Смисълът на „по-голямото“: 18k държи комфорт стабилно без непрекъснат „турбо“, което намалява шум, пести енергия и щади уреда.

Пример: Отворено пространство 40 м², западни витрини, 2.70 м таван → 18k BTU е логичният избор, особено ако искате и реално отопление през зимата.

„Инверторът ще се справи, нали?“ — да, но само ако размерът е близо до нуждите

Съвременните Gree инвертори модулират мощността и са много търпеливи към променливите условия. Но физиката важи:

Недооразмереният уред ще работи често на максимум, ще шуми повече, а при студ и вятър ще отстъпва.

уред ще работи често на максимум, ще шуми повече, а при студ и вятър ще отстъпва. Свръхмощният ще „къса“ цикли, ще обезвлажнява по-слабо и може да създава усещане за течение в отопление.

Изберете размер, чиято средна мощност е близо до вашата средна нужда. Така инверторът ще работи в „сладката зона“ — тихо, ефективно и икономично.

Още 7 фактора, които често се подценяват

Разположение на вътрешното тяло — целете „миене“ на обема, не директно в хората. Неправилното място = усещане за течение и неравномерен комфорт. Дължина и денивелация на тръбния път — при извънредно дълги трасета има загуби; следвайте препоръките за конкретния модел. Шумообстановка — по-големите тела не винаги са по-шумни, но при малка стая могат да се „чувстват“ повече. Филтри и хигиена — мръсните филтри намаляват дебита и вдигат консумацията, независимо от размера. Режим на ползване — основно отопление през зимата или само преходни сезони? Това измества избора към по-„зимен“ модел/размер. Бюджетът за сметки — по-правилното оразмеряване обикновено намалява средномесечния разход спрямо „на око“. Бъдещи промени — ще добавяте детска, ще отваряте към коридор? Планирайте „утре“, не само „днес“.

Мини-алгоритъм за избор (и примерна таблица)

Алгоритъм:

Измерете площта (и отбележете височината). Старт: 300–400 BTU/м² (или 90–120 W/м²). Коригирайте: +/– за изолация, остъкляване, етажност, отворени пространства. Добавете хора/техника (ориентир 100–400 W общо). Изберете най-близкия стандартен размер (9k, 12k, 18k) със заложена резерва за отопление, ако ще е основен източник.

Ориентир по сценарии (апартаменти, таван ≤2.70 м):

Добра изолация, малко остъкляване до 20–22 м² → 9k 22–30 м² → 12k 30–40+ м² (отворено) → 18k

Слаба изолация, юг/запад, последен етаж до 18–20 м² → 9k (понякога 12k, ако отоплявате сериозно) 20–28 м² → 12k (или 18k при отворен план) 28–40+ м² → 18k



Три реални примера (с „логиката зад избора“)

Спалня 16 м², междинен етаж, североизток, двама обитатели

База: 16 × ~350 BTU ≈ 5600 BTU

Корекции: добра изолация –10% → ~5000 BTU; двама обитатели +200 W (~700 BTU)

9k BTU е отличен избор (тих, икономичен, достатъчен за отопление на спалня).

Дневна 26 м² с кухня, югозапад, междинен етаж, 2–3 обитатели

База: 26 × ~380 BTU ≈ 9900 BTU

Корекции: югозапад +10% → ~10 900; кухня +300 W (~1000 BTU); 2–3 души +200–300 W (~700–1000 BTU)

12k BTU покрива нуждата с разумен резерв за отопление.

Отворен план 40 м², последен етаж, западни витрини, 2.70 м таван

База: 40 × ~400 BTU = 16 000 BTU

Корекции: последен етаж +15% → 18 400; остъкляване +10% → ~20 200

18k BTU е правилният избор (под 18k уредът ще е постоянно „на ръба“).

Чеклист преди да поръчате

Измерих площта и височината на тавана.

Оцених изолацията, етажността, остъкляването и ориентацията.

Реших дали ще отоплявам основно или само „помагам“ в преходните сезони.

или само „помагам“ в преходните сезони. Помислих за бъдещи промени (отваряне към коридор/кухня).

Прецених реалния брой обитатели и топлоотделяща техника.

Избрах място за вътрешното тяло, което „мие“ обема, а не хората.

Сравних 9k/12k/18k по логика, не само по цена.

Знам, че правилният размер спестява пари всеки месец.

Заключение

Размерът е ключов — не за да платите повече, а за да платите по-малко в експлоатацията и да получите комфорт без компромиси. При Gree диапазонът 9k–12k–18k BTU покрива 90% от жилищните сценарии, стига да отчетете реалните особености на помещението. Започнете с площта, коригирайте по средата, помислете за отопление и изберете мощност, която дава спокойствие, а не „геройство“ на максимум.