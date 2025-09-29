Днес е Световен ден на сърцето

29 септември е обявен от Световната здравна организация за световен ден на сърцето. Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за смъртност в цяла Европа, но България държи първенството с над 65 %.

Кардиолозите са на мнение, че у нас не трябва да има ден на сърцето, а година на сърцето. Долната граница на заболелите от инфаркт на миокарда непрекъснато пада и вече има пациенти на 21 и на 30 години.

Статистиката сочи, че всеки втори у нас има повишени стойности на кръвно налягане. Редовното посещение на кардиолог между 2 и 4 пъти годишно може да ни спести сериозни проблеми.

Кардиолозите съветват пациентите да не се предоверяват само на електрокардиограмата, защото тя улавя само най-тежките сърдечни промени. Всяка година близо 17 млн. души по света умират от сърдечно-съдови заболявания.