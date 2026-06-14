В последното денонощие са потушени 56 пожара, няма загинали и пострадали хора. Данните са към 6:00 ч., съобщиха от дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ПБЗН) към МВР. Звената за ПБЗН са реагирали на 81 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които четири са в жилищни сгради; един – в спомагателни, временни или паянтови постройки; четири – в транспортни средства; седем други. Без нанесени материални щети са възникнали 40 пожара.

Извършени са 23 спасителни дейности и помощни операции, от които две при автомобилни катастрофи; 21 – за техническа помощ – отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, оказване на съдействие на граждани, оказване на съдействие на други структури и ведомства и др.

Към екипите на ПБЗН са подадени и две лъжливи повиквания.