Тримата обвиняеми по дело за кражба, наблюдавано от Районна прокуратура – Благоевград, остават в ареста

Днес, 31.07.2026 г., състав на Районен съд – Благоевград разгледа исканията на Районна прокуратура – Благоевград за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо трима обвиняеми по досъдебно производство за кражба.

Установено е, че на 27.03.2026 г., за времето от 09,15 ч. до 12,00 ч., от апартамент в гр. Благоевград са били отнети парични суми в различна валута, множество бижута и голямо количество видеокарти, собственост на чуждестранни граждани.

За да проникнат в жилището, извършителите са повредили дограмата и вътрешната част на заключващия механизъм на входната врата. По първоначални данни общата стойност на отнетите вещи възлиза на около 40 000 евро.

По делото са извършени огледи, претърсвания и изземвания на адреси в гр. София и на територията на област Перник.

В резултат на разследването са събрани достатъчно доказателства за съпричастността към престъплението на И.И., на 53 години, Б.П., на 45 години, и С.Д., на 45 години, които са привлечени към наказателна отговорност в качеството на обвиняеми.

В днешното съдебно заседание съдът прие, че е налице обосновано предположение за съпричастността на тримата обвиняеми към инкриминираното деяние, както и реална опасност да се укрият или да извършат престъпление.

С определение на съда спрямо И.И., Б.П. и С.Д. са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Съдебният акт подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред Окръжен съд – Благоевград.

Тримата обвиняеми са осъждани и са привлечени към наказателна отговорност за извършване на престъплението при условията на повторност.