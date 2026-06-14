ОДМВР-Благоевград със засилени мерки за контрол по пътищата и установяване на места за организиране на гонки

От ОДМВР-Благоевград е мобилизиран целия възможен ресурс за засилване на контрола по пътищата и намаляване на пътнотранспортния травматизъм. Пред местни журналисти директорът на областната дирекция старши комисар Илия Тупаров съобщи, че са взети всички необходими мерки, включително поставяне на камери за отчитане на скоростта и усилени полицейски наряди по отношение на местата, за които има информация, че се организират нерегламентирани състезания с МПС и рисково шофиране. „Такъв сигнал е получен за частен имот извън републиканската пътна мрежа в общ. Петрич, като от органите на реда е взето отношение съобразно закона и от собственика са предприети мерки за ограничаване на мястото. За територията на гр. Благоевград няма получени сигнали за организиране на гонки и няма установени и задържани такива водачи.“ – каза той и допълни, че от полицейските служители се следи и за водачи, притежаващи свидетелства за управление на МПС, за които е установено, че не са истински и които са издадени от други държави – Кипър, Чехия, Великобритания. „Създадена е организация съвместно с колегите от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ да бъде установено дали и къде лицата, притежаващи такива СУМПС са положили необходимите изпити и имат ли необходимото образование. От 2022 г. до момента в ОДМВР-Благоевград са подадени 78 заявления за подмяна на СУМПС, издадени от тези държави“ – допълни старши комисар Тупаров. Той призова водачите да спазват Закона за движение по пътищата и да не предприемат пътуване, ако не са отпочинали или не се чувстват добре здравословно, тъй като така излагат на риск, както своя, така и живота на останалите участници в движението – пешеходци или пътуващи с МПС.