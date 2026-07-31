Авария спря ремонта на срутището по пътя за парк „Бачиново“

Авария временно спря дългоочаквания ремонт на срутището по пътя за парк „Бачиново“, който започна на 16 юни тази година. Строително-монтажните дейности в проблемния участък са преустановени заради установен теч по откоса на работната зона.

След сигнала е назначена спешна проверка на място. Експерти от Община Благоевград и проектантът на обекта са установили, че течът е свързан с напоителния канал, който преминава над укрепвания участък.

Според становището на проектанта причината са компрометирани фуги на бетоновите корита на напоителния канал, стопанисван от „Напоителни системи“. През нарушените фуги водата се просмуква към откоса и създава риск за извършваните строителни работи.

Продължаването на ремонта без отстраняване на проблема може да доведе до сериозни последици, поради което дейностите в участъка са временно спрени.

Предстои среща между експерти и представители на „Напоителни системи“, на която ще бъде уточнен обхватът на аварията, необходимите действия за отстраняването ѝ и срокът, в който проблемът може да бъде решен. След срещата се очаква информация за предприетите мерки и възобновяването на ремонта.

Срутището по пътя към Бачиново, Бистрица и Картала се е активирало преди повече от пет години и създава риск за безопасността по един от най-използваните пътни участъци в района.

Обществената поръчка за избор на изпълнител е проведена още през 2021 г., а договорът с ДЗЗД „БЛГ – 2021“ е сключен на 10 ноември същата година. След това са последвали проектиране и продължителна процедура по прехвърляне на собствеността върху терена от държавата на Община Благоевград.

Проектът е от сложен характер и е изисквал съгласуване с държавното дружество „Геозащита“, което по закон отговаря за регистрирането, мониторинга, изследването и проучването на свлачищните райони на територията на област Благоевград.

Реалните строително-монтажни работи започнаха на 16 юни 2026 г.

Проектът включва набиване на 80 анкера с различна дълбочина – между 3 и 6 метра. Във всеки анкер се инжектира цимент, който запълва пукнатините в скалния масив и допълнително укрепва терена.

За ограничаване на повърхностното ронене е предвиден и монтаж на три реда предпазни мрежи.

Очаква се след отстраняването на аварията и предприемането на необходимите мерки ремонтът да бъде възобновен.