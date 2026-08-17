НачалоБлагоевград
БлагоевградНовини

Утре частично се променя движението по два пътни възела на АМ „Струма“ в област Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
0
129

От 8 ч. до 18 ч. утре – 18 август, се променя движението по две пътни връзки на два пътни възела на АМ „Струма“ в област Благоевград поради частични ремонтни дейности.

Утре се ограничава движението по пътната връзка с път III-108 в посока Петрич при пътен възел „Петрич – Мелник“ на АМ „Струма“ при км 153. Движението се пренасочва по обходен маршрут: по АМ „Струма“ до по пътна връзка „Марикостиново“, до кръстовище с път I-1 София – Кулата в с. Марикостиново, до кръстовище с път III-198 Дрангово – Петрич, по път III-198 до гр. Петрич. Движението в посока София е без ограничения.

Утре се ограничава движението и  по дясната пътна връзка на пътен възел „Генерал Тодорово – Ново Кономлади“ на АМ „Струма“ при км 159. Движението се пренасочва по обходен маршрут: движението в посока Генерал Тодорово и Ново Кономлади да се пренасочва по АМ „Струма“ при  км 160 по пътна връзка „Марикостиново“ до кръстовище с път I-1 София – Кулата в с. Марикостиново,  по път I-1 София – Кулата в посока София до пътна връзка с АМ „Струма“, по АМ „Струма“ до пътна връзка  „Генерал Тодорово“ и обратно.

предишна статия
Пожарната обстановка в област Благоевград през изминалата седмица

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: