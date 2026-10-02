Два пожара край Благоевград, горяха сухи треви и храсти

Два пожара в райони със суха растителност са регистрирани днес в района на Благоевград. Огънят е наложил намесата на няколко противопожарни екипа.

Единият пожар е възникнал край ЮЗУ на входа на Благоевград, в близост до главен път Е-79, в посока София. Пламъците са обхванали сухи треви и храсти, като на място са изпратени четири екипа на пожарната. Огънят е локализиран, а към момента няма данни за пострадали хора или засегнати сгради.

Заради пожара районът около Е-79 е бил задимен, което е наложило водачите да преминават с повишено внимание.

Вторият пожар е избухнал в местността Шейница над благоевградския квартал „Струмско“, в близост до „Кончето“. Там също са горели сухи треви. На място са изпратени два противопожарни екипа, които са предприели действия за ограничаване на огъня.

Силният вятър е усложнил работата на огнеборците и е създал предпоставки за разпространение на пламъците.

Няма информация двата пожара да са засегнали жилищни или други сгради. Причините за възникването им предстои да бъдат изяснени.

Двата инцидента са поредно напомняне за високия риск от бързо разпространение на огън при суха растителност и ветровито време.