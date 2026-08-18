Стартира реконструкцията на ГКПП „Капитан Андреево“

През цялото време на ремонта ще се поддържа настоящият капацитет на пункта. Преминаващите да спазват временната сигнализация

Агенция „Митници“ започна реконструкцията и модернизацията на ГКПП „Капитан Андреево.

„Реконструкцията е инвестиция в по-ефективен граничен контрол, по-добра организация на трафика и по-съвременна инфраструктура на един от най-натоварените и стратегически важни сухопътни граници на Европейския съюз, през която годишно преминават милиони превозни средства и пътници“, съобщи на брифинг Георги Господинов – началник на Митнически пункт “Капитан Андреево”.

Основната цел на проекта е да се отговори на нарастващия обем на трафика като се подобрят условията за преминаване и работа и да се оптимизира организацията и координацията на контрола. Подобрената инфраструктура би следвало да доведе до увеличение на капацитета на пункта с 25%.

Предвижда се увеличаване на броя на трасетата както за товарни, така и за леки автомобили. За камиони на вход трасетата за ГД „Гранична полиция“ се увеличават двойно – от 3 на 7, а на изход нарастват от 2 на 3. Трасетата за Агенция „Митници“ за тежък трафик на изход ще бъдат увеличени от 6 на 8. При входящия пътнически трафик трасетата ще се увеличат от 10 на 15, като пет от тях ще бъдат реконструирани като реверсивни, което ще позволява да се използват в двете посоки в зависимост от натоварването.

Проектът включва още нови навеси и контролни кабини, реконструкция на терминалите за автобуси, пътеки за автоматизирана регистрация на пътници, автоматични съоръжения за дезинфекция и площадки за мобилни рентгенови системи. Ще бъде изградена специализирана зона за превоз на живи животни, ще бъде обновена настилката за товарните трасета и ще бъдат реализирани мерки за енергийна ефективност, включително фотоволтаична система, която ще доставя половината от необходимата енергия за работата на пункта, допълни още той. На журналистически въпрос Георги Господинов допълни, че на изход се планира и нов рентген, който вече е осигурен и ще бъде монтиран след строителните работи.

Направен е график за строително-монтажните работи, които да позволи запазване на капацитета на пункта през всички етапи на реконструкцията. Също така времевият график се съобразява с периодите на пиково натоварване на някои от трасетата. И към момента са изградени временни работни места, за да се запазят броя на наличните работни места през цялото време на ремонта.

Неслучайно реконструкцията започва през август – период, в който традиционно товарният трафик е по-слаб. Това ще позволи строителните дейности да бъдат организирани при минимално въздействие върху преминаването, заяви още Георги Господинов и призова преминаващите с леки и товарни автомобили да се съобразяват с временната организация на движението и да спазват сигнализацията.

Стартът на строителните работи стана възможен след като в средата на месец юли Министерство на регионалното развитие и благоустройството одобри проекта за реконструкцията и издаде разрешение за строеж. Очаква се ремонтът, чийто изпълнител е „Главболгарстрой“, да приключи в края на следващото лято. Фирмата изпълнител е обезпечила изпълнението на строежа с необходимите ресурси, включително специализирана механизация, строителна техника и оборудване, съобразени с изискванията за качествено и своевременно изпълнение на строително-монтажните работи.

От началото на тази година са обработени близо 590 000 товарни автомобила, а годишно те надхвърлят 1 000 000. Само през последните 5 години увеличението е двойно. Милиони са преминаващите леки коли и пътници, като в най-натоварените летни месеци през тази година броят на преминалите леки автомобили надхвръли 10 000 за денонощие.