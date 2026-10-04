Близо 2 кг хероин са иззети при акция на полицията край Сандански

В хода на проведена специализирана полицейска операция по линия на противодействие на съхранението и разпространението на наркотични вещества, в обедните часове на 03.10.2026 г. криминалисти при РУ Сандански са извършили проверка на къща в с. Поленица, общ. Сандански, обитавана от 42 -годишен мъж от селото. На втория етаж в жилището са открити четири пакета с твърдо пресовано кафяво вещество, което след направен полеви тест е реагирало положително на хероин с общо тегло около 1980 грама, електронна везна и парична сума. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 354а, ал 1 от НК. Работата по случая продължава под надзора на ОП-Благоевград