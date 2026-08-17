Пожарната обстановка в област Благоевград през изминалата седмица

През изминалата седмица на територията на област Благоевград са регистрирани три пожара в село Дъбрава, община Благоевград. При последния от тях е установено, че непосредствено преди възникването на пожара са извършвани заваръчни дейности. На лицето, извършвало дейностите, е съставен акт за установеното нарушение.

Вечерта на 16 август, около 21:16 часа, е получен сигнал за пожар в землището на село Илинденци. Незабавно към мястото са насочени пет пожарни автомобила от пожарните служби в Сандански, Петрич и Благоевград.

В гасителните действия са се включили доброволци от общините Сандански и Струмяни, местни жители, служители на Национален парк „Пирин“, както и служители на Югозападното държавно предприятие. Към момента пожарът е ограничен, като действията по окончателното му ликвидиране продължават.

От РДПБЗН – Благоевград изказват благодарност на местното население и на служителите на всички ангажирани институции. Сътрудничеството и отдадеността на всички са били решаващи за справянето с тежката ситуация.

Общо през изминалата седмица екипите на РДПБЗН – Благоевград са реагирали на 52 сигнала за произшествия, като 41 от тях са били за пожари с преки и без преки материални загуби. Половината от тези пожари са регистрирани в районите на действие на пожарните служби в Петрич и Гоце Делчев.

В условията на високи температури и суха растителност от пожарната служба напомнят на гражданите да бъдат изключително внимателни при дейности, свързани с използването на открит огън, както и при заваръчни и други огневи дейности. Дори една искра може да бъде достатъчна, за да предизвика пожар с тежки последици.