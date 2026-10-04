Илияна Йотова: Благоевград носи паметта за борбата за свобода

Сълзите и барутът от Балканската война, която освобождава Горна Джумая, не останаха затворени в книгите и историята, а изградиха здравата основа на днешния Благоевград. Това заяви президентът Илияна Йотова по време на честванията по повод 114 години от освобождението на Горна Джумая.

Държавният глава участва в официалното откриване на експозицията на открито „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“, организирана по инициатива на Регионалния исторически музей – Благоевград.

В словото си Йотова припомни историческите събития след Освобождението на България през 1878 г., когато Горна Джумая остава извън пределите на свободната българска държава.

„Само на няколко километра оттук, на моста на река Рилска, до село Бараково минава граничната бразда като зловещ белег, който разделя брат от сестра, деца от родители почти три десетилетия“, посочи президентът.

Тя открои ролята на Пейо Яворов и на героите от Македоно-одринското движение, които отстояват националната кауза в тежките години преди освобождението на Горна Джумая.

Йотова припомни и съдбата на българите от Вардарска и Егейска Македония, които, прокудени от домовете си, намират в Горна Джумая подкрепа и прием.

„Тук те срещат обич, топлота и подадена ръка, за да продължат напред“, заяви държавният глава.

Историческата експозиция във Вароша пресъздава атмосферата на стара Горна Джумая и разказва за хората, домовете, улиците и занаятите, характерни за града в миналото. Чрез възстановката посетителите могат да се върнат към ежедневието на града от началото и първата половина на XX век.

Президентът постави акцент и върху съвпадането на тазгодишните чествания в Благоевград с връщането на тленните останки на цар Самуил в България.

По думите ѝ тези две исторически събития носят силно послание за необходимостта от единство и съхраняване на националната памет.

„С общи усилия трябва да съхраним историята, идентичността и самочувствието си на българи, за да свържем с тях бъдещето на децата ни“, заяви Илияна Йотова.

Честванията по повод 5 октомври продължават с празнична програма в Благоевград, посветена на освобождението на града и историческата памет.