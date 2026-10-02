Продължава безплатната подмяна на старите отоплителни уреди в Благоевград

Община Благоевград продължава информационната кампания за безплатна подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични алтернативи.

На 1 октомври започна поредният информационен цикъл по третия етап на проекта. Експерти представят на гражданите условията за кандидатстване, необходимите документи и възможностите за подмяна на старите печки с климатици, термопомпи и пелетни отоплителни уреди.

До момента около 2600 жилища вече са с подменени отоплителни уреди. Предвижда се програмата да обхване общо 4600 домакинства на територията на общината.

По проекта се предоставят различни решения за отопление, сред които термопомпи „въздух–въздух“, термопомпи „въздух–вода“, пелетни камини и пелетни котли. За енергийно уязвими домакинства са предвидени и възможности за фотоволтаични системи за собствено потребление при определени условия.

Следващата информационна среща ще се проведе на 8 октомври 2026 г. в Младежкия център в Благоевград. Там гражданите ще могат да получат информация за включването в проекта и конкретните стъпки за кандидатстване.

Проектът е насочен както към подобряване качеството на въздуха, така и към намаляване на разходите за отопление на домакинствата.