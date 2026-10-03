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Президентът Илияна Йотова ще участва в честванията за Освобождението на Благоевград

By Екип Blagoevgrad.EU
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Президентът Илияна Йотова ще участва днес в отбелязването на 114 години от освобождението на Горна Джумая, част от празничната програма за Деня на Благоевград – 5 октомври.

В 17:00 часа държавният глава ще се включи в „Шествие на паметта“, което ще тръгне от Съдебната палата и ще продължи към историческия квартал „Вароша“.

Във Вароша ще бъде официално открита историческата експозиция на открито „Горноджумайската улица. Хора, къщи, салтанати“, а Илияна Йотова ще произнесе поздравително слово.

Историческата възстановка е инициатива на Регионалния исторически музей – Благоевград и се провежда за втора поредна година. Тя пресъздава градския живот в Горна Джумая от началото до средата на XX век – с характерни за епохата места, занаяти, сгради и персонажи.

„Горноджумайската улица“ ще отвори врати за посетители още в 15:00 часа, а след празничното шествие е предвидено официалното откриване на възстановката. В него ще участват представители на Сдружение „14-ти пехотен Македонски полк“ и клубове „Традиция“ от страната.

Празничната програма „Благоевград празнува свободата“ включва още градски пробег, панаир на науката и технологиите и други прояви, посветени на историята на града и годишнината от освобождението му.

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