Центърът за детско творчество в Благоевград започна новата учебна година с 10-и рожден ден

С празнично настроение и изпълнения на млади таланти Центърът за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград откри новата учебна 2026/2027 година. Тази година началото на учебните занимания съвпадна и с важен юбилей – Центърът отбелязва 10 години от създаването си.

Датата 1 октомври е символична за организацията, тъй като именно на този ден преди десетилетие е създаден Центърът. Така откриването на новата учебна година се превърна и в празник на детските таланти, творчеството и личностното развитие.

На тържеството присъстваха деца, родители, преподаватели и гости. Директорът Богдана Костадинова поздрави възпитаниците и ръководителите им и им пожела успешна година, изпълнена с нови постижения, творчески изяви и възможности за развитие.

Празничната програма беше изпълнена от младите таланти на Центъра, които представиха своите умения и превърнаха откриването в истински празник.

Вече десет години Центърът предоставя възможности на децата в Благоевград да развиват своите интереси и способности в различни области на изкуството, културата и творческите занимания.

С много усмивки и настроение беше даден старт на новата учебна година, която поставя началото на още една година, посветена на детските мечти и таланти.