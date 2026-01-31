Учениците от II ОУ “Димитър Благоев” започват втори срок в напълно модернизирана и разширена учебна база

Приемателна комисия от Регионална дирекция за държавен строителен контрол прие изцяло обновената и разширена сграда на II ОУ „Димитър Благоев“ в Благоевград и издаде Акт 16, с което официално приключва мащабният ремонт, който ще позволи преминаването към едносменен режим на обучение на децата.

Очаква се следващата седмица РНДСК да издаде разрешение за ползване на сградата и още в началото на втория учебен срок учениците и педагогическият екип да се завърнат в разширеното и напълно обновено, модерно и функционално училище, което вече отговаря на всички съвременни изисквания за обучение.

Те ще разполагат с две нови пристройки към основната сграда, в които са обособени шест съвременни класни стаи, читалня, столова и закрита спортна зала със съблекални и обслужващи помещения.

С монтираната фотоволтаична инсталация, нова дограма и изцяло подменена отоплителна система е повишена енергийната ефективност на училището, което ще допринесе за по-ниски разходи и по-здравословна среда.