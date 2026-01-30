НачалоБългария
БългарияНовини

От 1 февруари плащаме само в евро

By Екип Blagoevgrad.EU
0
66

От първия ден на месец февруари 2026 година еврото  става единственото  законно платежно средство в Република България. Левът спира да бъде валута за плащане, а еврото става единственото законно средство за разплащане за стоки, услуги и задължения.  Потребителите трябва да плащат в евро, а търговците — да приемат, обслужват плащания и връщат ресто  само в евро.  Възможността за плащания в двете валути изтича на 31 януари. Законът за въвеждане на еврото в Република България, обаче, задължава цените  да се показват както в евро, така и в лева до 8 август 2026г.

За безпроблемното протичане на процесите, КЗП препоръчва на търговците набавянето на достатъчно количество монети в евро. Тези от тях, които не спазват правилата за двойно обозначаване, правилно превалутиране,  прозрачно ценообразуване или други изисквания на закона, подлежат на санкции от страна на КЗП и останалите контролни органи.

Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените. При установяване на такова, търговците имат пет работни дни да докажат икономическата обосновка за това.

предишна статия
Зам.-министър Дора Янкова: 150 000 граждани ще могат да обновят жилищата си по НПВУ  

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: