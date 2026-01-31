Между 2 и 10 февруари ще се обрушват откоси в участък от АМ „Струма“

През следващата седмица – от 16 ч. на 2 февруари /понеделник/ до 16 ч. на 10 февруари, ще се обрушват откоси в участъка между 16-и и 19-и км на АМ „Струма“ в област Перник.

Дейности ще се изпълняват в платното в посока София, като при реализацията им временно ще се ограничава преминаването във външната активна лента и автомобилите ще преминава във вътрешната активна и изпреварващата ленти.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.