Църквата почита Св.Теодосий Велики

На 11 януари православната църквата почита паметта на Св. Преподобни Теодосий Велики (424 – 529 г.). През 650 г. той основал своя знаменит манастир, който и днес носи неговото име и се намира на 7 км от Йерусалим. Дошъл на този свят като дар на Провидението. Преданието разказва, че в пещера във Витлеемската пустиня той се отдал на непрестанна молитва към Бога и пълно въздържание.

По време на своя земен път светецът станал един от най-големите привърженици на подвижниците. Св. Теодосий Велики пръв въвел общежитийната форма на монашеския подвиг и затова е наречен „началник на общежитието“. Така го наричат житиеписците още и затова, защото в 493 г. йерусалимският патриарх го назначил за общ архимандрит на всички общежитийни манастири в Палестина.

Няколко години преди своята смърт преподобни Теодосий Велики предсказал смъртта си, като съобщил за това на трима обичани от него епископи. Той им наредил малко преди смъртта му да ударят камбаната за молитва и разплакан съобщил на братята: „Молете се, отци и братя, молете се! Божият гняв посети Изтока!“ В същото време Антиохия била разрушена от земетресение, а Св. Теодосий бил погребан във Витлеемската пустиня.

Имен ден празнуват Теодосий, Теодосия, Богдан, Богдана, Богомил, Досьо, Дочка, Дочо.