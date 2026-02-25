НачалоБългария
Правителството прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

By Екип Blagoevgrad.EU
Министерският съвет прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г. 

Кабинетът възлага на министъра на електронното управление координацията по изпълнението на дейностите във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите, включително дейностите по съгласуване с Централната избирателна комисия на условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали. Министърът на вътрешните работи следва да организира изпълнението на дейностите от компетентността на МВР във връзка с подготовката и произвеждането на изборите.

Министърът на финансите ще внесе в Министерския съвет проект на тарифа, по която партиите, коалициите и инициативните комитети заплащат предизборните предавания по Българската национална телевизия и Българското национално радио и техните регионални центрове. Министърът на регионалното развитие и благоустройството координира дейността по изготвянето и публикуването на избирателните списъци. Министърът на външните работи организира подготовката и произвеждането на изборите извън страната. Министърът на правосъдието организира дейностите по подготовката и произвеждането на изборите в местата за лишаване от свобода. Издава също така наказателните постановления по чл. 496, ал. 3, изречение второ от Изборния кодекс. Министърът на електронното управление организира дейността по техническото осигуряване на видеонаблюдението и видеозаснемането по чл. 57, ал. 1, т. 34 от Изборния кодекс, включително като сключва необходимите за целта договори. 

Съгласно правителственото решение министърът на електронното управление, министърът на вътрешните работи, министърът на външните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието ще информират министър-председателя за хода на подготовката на изборите до обявяването на изборните резултати.

