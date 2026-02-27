Районният съд в Благоевград отчете дейността си за 2025-та година

Съдия Румяна Митева –административен ръководител на Районен съд – Благоевград представи обобщените резултати от анализа на дейността на съда през 2025 година пред общото събрание на съдиите и служителите от районния съд. Гости бяха председателят на Окръжен съд-Благоевград –съдия Петър Узунов и прокурор Анита Димова-заместник административен ръководител на Районна прокуратура – Благоевград.

Статистическите данни показват, че Районният съд в Благоевград традиционно е по-високо натоварен в сравнение с останалите районни съдилища в съдебния район, а разглежданите дела в съда са със значително по-висока фактическа и правна сложност.

През отчетната 2025 година в Районен съд-Благоевград са постъпили общо 4903 броя дела, от които 3087 – граждански и 1816-наказателни.

Заедно с висящите към края на предходния отчетен период 1110 дела, през изминалата година в Районен съд-Благоевград са разгледани 6013 дела, а от тях са приключени 5067 броя и в края на отчетния период са останали за разглеждане 726 дела .

Средната месечна натовареност на съда по щат за 2025 година е била 38,54 дела на съдия спрямо делата за разглеждане и 32,48 броя дела спрямо свършените дела.

Действителната средна месечна натовареност за Районен съд – Благоевград на един съдия през 2025 година е била 45,38 спрямо делата за разглеждане и 38,24 спрямо свършените дела.

През 2025 година като високо натоварени с коефициенти между 110 и 180 единици са били съдиите Владимир Пензов, Гергана Симеонова, Димитър Беровски, Екатерина Николова, Калинка Иванова, Кристина Панкова и Татяна Богоева.

Съдиите Катя Сукалинска, Миглена Кавалова и Румяна Митева попадат в интервала на свръхнатоварените съдии, с формиращ коефициент на натовареност над 180 единици.

Добър показател за работата на съда през отчетната година е високият процент свършени дела в срок до три месеца. От всички свършени 3158 граждански дела, в тримесечен срок са приключени 2629 броя дела или 83 % от всички приключени, а от всички 1909 наказателни дела, със съдебен акт по същество са приключили 1484 дела или 78 %.

67% от проверените съдебни актове по граждански дела са потвърдени от по-горните съдебни инстанции, висок е процентът и на потвърдените наказателни актове – 66%.

Предадени на съд през отчетната година в Районен съд – Благоевград са 267 лица, а всичко осъдените са 236. Оправданите през годината лица са 19.

През 2025 г. са издадени 4778 броя свидетелства за съдимост и 2660 броя справки за съдимост.

През 2025 г. са регистрирани общо 8303 молби за вписвания, отбелязвания и заличавания.

През 2025 година в Съдебно-изпълнителната служба са образувани 291 броя нови изпълнителни дела, при 332 броя за 2024 година и 289 през 2023 година.

След представянето на отчета съдия Митева благодари на съдиите и съдебните служители за високия професионализъм, мотивация и отговорност при изпълнението на служебните задължения и отбеляза, че през 2026 г. основната цел на Районен съд-Благоевград ще бъде запазване на постигнатите резултати по отношение на срочност и качество на правораздаването, доразвиване на установените практики и повишаване квалификацията на всички работещи в съда.

Поздравления за постигнатите високи резултати изказаха и гостите.