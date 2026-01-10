БНБ: От обращение вече са изтеглени 48% от левовете

Към 9 януари 48 процента от левовете са изтеглени от обращение, съобщи Българската народна банка (БНБ).

Към отчетната дата общият обем на българските левове в обращение възлиза на 16,1 млрд. лева.

От БНБ припомнят, че процесът на обмяна на банкноти и монети от левове в евро се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и приетите оперативни планове.

Снабдяването на банките с евробанкноти и евромонети се извършва съгласно утвърдените планове и процедури. В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 3,1 млрд. евро, посочва БНБ.

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще работят извънредно и ще извършват обмяна на левове в евро и в съботните дни – на 10, 17, 24 и 31 януари 2026 година.

Част от търговските банки в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботите през месец януари 2026 г.

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс (1,95583 лв. за едно евро – бел. ред). За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка от три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро, припомнят от БНБ.

Банките са задължени да извършват безплатна обмяна както за свои клиенти, така и за лица, които не са техни клиенти, без ограничения по отношение на вида и размера на обменяните банкноти и монети. При обмяна от лица, които не са клиенти на съответната банка, до 5000 евро идентификацията се извършва въз основа на валиден документ за самоличност. Над този размер се изисква идентификация и деклариране на допълнителни обстоятелства, включително произход на средствата, в съответствие със законовите изисквания.

Обмяната на монети в големи количества се извършва в банкови клонове, разполагащи със специализирано оборудване, като обработката изисква технологично време. Банките предоставят информация и насочват клиентите към клоновете, в които е налично съответното оборудване.

БНБ извършва проверки в рамките на своята компетентност по всеки постъпил сигнал, свързан с процеса на обмяна на левове в евро. Констатираните до момента нарушения в банковия сектор са изолирани и се коригират при установяването им в съответствие с приложимата нормативна уредба. В отделни констатирани случаи на неправомерно начисляване на такси начислените суми са своевременно коригирани и възстановени, поради което към настоящия момент не са налице случаи на ощетяване на граждани, допълват от БНБ.