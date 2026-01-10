НачалоБългария
БългарияНовини

БНБ: От обращение вече са изтеглени 48% от левовете

снимка: iStock
By Екип Blagoevgrad.EU
0
58

Към 9 януари 48 процента от левовете са изтеглени от обращение, съобщи Българската народна банка (БНБ).

Към отчетната дата общият обем на българските левове в обращение възлиза на 16,1 млрд. лева.

От БНБ припомнят, че процесът на обмяна на банкноти и монети от левове в евро се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и приетите оперативни планове.

Снабдяването на банките с евробанкноти и евромонети се извършва съгласно утвърдените планове и процедури. В обращение са пуснати евробанкноти и евромонети на обща стойност над 3,1 млрд. евро, посочва БНБ.

С цел осигуряване на достъп до услугата по обмяна, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги“ АД ще работят извънредно и ще извършват обмяна на левове в евро и в съботните дни – на 10, 17, 24 и 31 януари 2026 година.

Част от търговските банки в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботите през месец януари 2026 г.

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс (1,95583 лв. за едно евро – бел. ред). За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка от три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро, припомнят от БНБ.

Банките са задължени да извършват безплатна обмяна както за свои клиенти, така и за лица, които не са техни клиенти, без ограничения по отношение на вида и размера на обменяните банкноти и монети. При обмяна от лица, които не са клиенти на съответната банка, до 5000 евро идентификацията се извършва въз основа на валиден документ за самоличност. Над този размер се изисква идентификация и деклариране на допълнителни обстоятелства, включително произход на средствата, в съответствие със законовите изисквания.

Обмяната на монети в големи количества се извършва в банкови клонове, разполагащи със специализирано оборудване, като обработката изисква технологично време. Банките предоставят информация и насочват клиентите към клоновете, в които е налично съответното оборудване.

БНБ извършва проверки в рамките на своята компетентност по всеки постъпил сигнал, свързан с процеса на обмяна на левове в евро. Констатираните до момента нарушения в банковия сектор са изолирани и се коригират при установяването им в съответствие с приложимата нормативна уредба. В отделни констатирани случаи на неправомерно начисляване на такси начислените суми са своевременно коригирани и възстановени, поради което към настоящия момент не са налице случаи на ощетяване на граждани, допълват от БНБ.

предишна статия
Обилен снеговалеж затвори прохода Предела за тежкотоварни автомобили

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

81,580Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: