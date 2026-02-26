НачалоАктуално
АктуалноБългария

Координацията на областните управители с дирекциите на МВР по места беше обсъдена на работната среща в Министерския съвет

By Екип Blagoevgrad.EU
0
65

Регулярни координационни срещи между ръководителите на областните дирекции на МВР по места и областните управители ще се провеждат за подготовката на предстоящите предсрочни избори през април. Това стана ясно на инициираната от премиера Андрей Гюров среща днес в Министерския съвет, в която участие взе и изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. 

Целта на работните срещи по места ще бъде обсъждането на актуалните въпроси по организацията на изборите, както и своевременната реакция при постъпващи сигнали. 

Кандев съобщи също, че в МВР ще бъде утвърден план и ще работи щаб, който да координира действията на структурите на министерството в процеса на подготовката и провеждането на изборите.

предишна статия
Правителството прие Решение за подготовката и произвеждането на изборите за Народно събрание на 19 април 2026 г.

ПРОЧЕТЕТЕ ОЩЕ..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук

Последвайте ни...

83,000Последователикато
1,538последователиследвам
507абонатиабонирам

Най-новите новини

зареди още

Добре дошли в информационна агенция Blagoevgrad.eu

За контакти, реклама и въпроси: blagoevgrad.eu@gmail.com

error: