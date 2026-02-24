Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград

В следобедните часове на 23.02.2026 г. в ж.к. „Запад“ в гр. Благоевград, от органите на реда е проверен 17-годишен младеж от града, у когото е открита полиетиленова сгъвка, съдържаща около 0,93 грама канабис. За случая е уведомена РП-Благоевград.

Около 00:05 часа на 24.02.2026 г. в района на бул. „Джеймс Баучер“ в гр. Благоевград, от полицейски служители на 02 РУ-Благоевград са установени изхвърлени на земята запалка, листчета за свиване на цигари и полиетиленово топче, съдържащо около 0,99 грама марихуана. За случая е уведомена РП-Благоевград и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 23.02.2026 г. до 08:00 часа на 24.02.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоевград е регистриран 1 сигнал за произшествия.

Ликвидиран е 1 пожар.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети е възникнал 1 пожар.

Извършени са 0 спасителни дейности.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани.