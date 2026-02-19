Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

В обедните часове на 18.02.2026 г. на ул. „Бяло море“ в гр. Гоце Делчев, от органите на реда е проверен 33-годишен мъж от с. Брезница, у когото е намерена около 3,61 грама суха тревиста маса, която след направен полеви тест е реагирала положително на канабис. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. За случая е уведомена компетентната прокуратура.

От полицейски служители на 02 РУ-Благоевград, около 13:50 часа на 18.02.2026 г. в района на ул. „Симеон Радев“ в гр. Благоевград, е спрян лек автомобил „Тойота Рав 4“, управляван от 40-годишен благоевградчанин. На водача на автомобила е направена проба с техническо средство за употреба на наркотик, която е отчела положителен резултат. Мъжът е задържан със заповед за задържане до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Около 22:00 часа на 18.02.2026 г. в 02 РУ-Благоевград е получено съобщение от 39-годишна жена от гр. Благоевград, че в жилището им в гр. Благоевград са й нанесени удари с ръце в областта на гърба от 31-годишния мъж, с когото живее на семейни начала. Същият е задържан със заповед за задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.

На 18.02.2026 г. около 14:40 часа на пътя между гр. Хаджидимово и с. Блатска, товарен автомобил „Рено Мастер“, управляван от 24-годишен мъж от с. Гърмен, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, за да избегне удар в паркирано моторно превозно средство в дясно на пътното платно е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е ударил в лек автомобил „Форд Фиеста“, управляван от 57-годишен мъж от с. Беслен. При инцидента са пострадали: водачът на лекия автомобил „Форд Фиеста“, който е с фрактура на гръдна кост и фрактура на ребра, 17-годишна пътничка в товарния автомобил „Рено Мастер“, която е с контузия на главата, 2-годишно дете, което е с контузия на главата и 9-месечно бебе, което е с фрактура на бедрена кост и счупени ребра, също пътуващи в товарния автомобил. На 24-годишния водач са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотици, които са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.

Оперативна обстановка в района на действие на РДПБЗН-Благоевград

За периода от 08:00 часа на 18.02.2026 г. до 08:00 часа на 19.02.2026 г. в звената за ПБЗН при РДПБЗН – Благоев град са регистрирани 6 сигнала за произшествия.

Ликвидирани 2 пожара.

С преки материални щети 0 пожара.

Без нанесени материални щети 2 пожара.

Извършена спасителна дейност 4.

Лъжливи повиквания 0.

При пожарите са починали/пострадали 0 граждани