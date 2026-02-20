Административен съд – Благоевград отчете 2025г. с бързина, точност и качество на административното правораздаване при изключителна натовареност

С 46% е нараснал през 2025г. броят на жалбите, с които Административен съд – Благоевград е сезиран като първа инстанция и са образувани административни дела

Председателят на Административен съд – Благоевград Стоянка Пишиева – Сахатчиева представи Доклад за дейността на Административен съд – Благоевград през 2025 г. На отчетното събрание присъстваха съдия Бисерка Цаноева – председател на VIII отделение във Върховния административен съд, магистратите във върховен съд Василка Шаламанова и Мария Тодорова – бивши председатели на Административен съд – Благоевград.

Броят на образуваните дела в Административен съд – Благоевград през 2025 г. е 2 548, от които 2 045 бр. първоинстанционни и 503 бр. касационни дела. Статистическите данни показват значителните 46.1% увеличение на броя образувани през отчетната година първоинстанционни дела спрямо предходната 2024 година. Със 76% повече са образуваните през отчетната година първоинстанционни дела спрямо 2022 г. от сравнимия период на настоящия доклад. Повече от половината образувани първоинстанционни дела през отчетния период са по реда на Кодекса за социалното осигуряване и Закона за социалното подпомагане. Техният брой е 1094 и съставляват 53,5% от общо образуваните през 2025 г. административни дела. Те са почти три пъти повече спрямо образуваните през предходната година 379 броя дела по КСО и ЗСП. 1/5 от делата, образувани през отчетната година в Административен съд – Благоевград са касационни. През 2025 г. съдът е сезиран общо с 503 жалби като втора инстанция.

Статистиката отчита най-високи стойности по показателя „всичко дела за разглеждане“ в годините на отчетния и сравнимия период. Пред съдиите в Административен съд – Благоевград са стояли за разглеждане общо 3 412 броя дела, което е приблизително 1/3 повече спрямо предходната година и с 50.6 % повече спрямо 2022 г. от сравнимия период. Свършени са 52.1% от стоящите за разглеждане дела. Председателят на съда, съдия Стоянка Пишиева – Сахатчиева отбеляза в доклада, че процентът свършени дела през отчетната година е по-нисък в сравнение с предходните години, тъй като производството по 1 019 бр. първоинстанционни дела е спряно поради отправено пред Съда на Европейския съюз преюдициално запитване. Броят на спрените дела представлява 37,6% от делата, стоящи за разглеждане като първа инстанция.

Отчетната 2025 г. е с най-добри показатели за „решени дела“. 79.3 е процентът на решените дела спрямо общия брой свършени дела за годината. Като всяко пето дело е свършено в първия месец от образуването му. Това е показателно за установените и поддържани бързина и срочност на съдопроизводството в Административен съд – Благоевград. Статистическите данни показват постоянство и устойчивост и по показателя за качество на упражняваното съдопроизводство в Административен съд – Благоевград, като 1/3 от обжалваемите актове, постановени от съда, не са обжалвани.

Показателите от статистиката мотивират извод за продължаваща установената практика за бързина, точност и качество на административното правораздаване в Благоевград, които са постигнати при изключителна натовареност, при която са работили през отчетната година магистратите в Административен съд – Благоевград, отбеляза председателят – съдия Стоянка Пишиева – Сахатчиева. С ¼ е увеличена натовареността, при която са работили магистратите. Административен съд – Благоевград е сред най-големите по численост, а и сред най-натоварените административни съдилища в страната. За първото полугодие на 2025 г. (до която дата са налице обобщени от Висшия съдебен съвет статистически данни) Административен съд – Благоевград е на второ място в страната по действителна натовареност и натовареност по щат на съдиите към всичко дела за разглеждане. Председателят на съда отбеляза в отчетния доклад, че според обобщените годишни данни за 2024 година, съдиите при Административен съд – Благоевград са на първо място в страната по действителна натовареност.



„За поредна година Административен съд – Благоевград отчита срочност и ефективност на административното правораздаване при значителна натовареност“, отбеляза магистратът Мария Тодорова, която е съдия във Върховния административен съд. Тя правораздава в Административен съд – Благоевград от създаването на съда през 2007 година, а до 2022 година бе и негов административен ръководител. С опита и наблюденията си в работата на съда, чиито правила и добри практики са установени с неин професионален принос, съдия Тодорова допълни изводите от доклада с особено внимание към разнообразието на материята на правни спорове, по които се образуват дела и приключването им в инструктивните срокове при продължаваща тенденция за нарастване на натовареността, въпреки оптимизиране на щатната численост.

Кметът на община Благоевград Mетоди Байкушев поздрави магистратите, като определи установените практики в работата на Административен съд – Благоевград като задължителни и необходими условия за добро, независимо и безпристрастно правосъдие с качество на актовете, които постановява съда. Кметът, който е юрист с дългогодишна адвокатска практика, отново сподели с магистратите идеята си за реформа в съдебната система, която да позволи съдебен помощник на всеки съдия.

Гости на отчетното събрание за дейността на Административен съд – Благоевград бяха и представители на съдебната власт и прокуратурата, местната и изпълнителната власт, научните среди.