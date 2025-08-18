НачалоОбщество
Търговците трябва да спазват работното си време и през летния сезон

By Екип Blagoevgrad.EU
0
23

През лятото някои търговски обекти умишлено удължават работното си време, за да обслужат клиентите, които остават до по-дълго навън, но заради поведението на наетия персонал невинаги успяват. Това каза в ефира на БНР Габриела Руменова – основател на онлайн платформата „Ние, потребителите“.

„Дама ми сподели, че е била във фитнес на мола и след тренировката е планирала да си вземе кафе – точно 15 минути преди обявения край на работното време на заведението. Персоналът отказва да и направи кафе. Това на практика за тази дама означава, че търговският обект не работи, защото тя не може да получи услугата, на която се е надявала и която следва да получи в рамките на обявеното работно време.“, разказа Руменова.

„Изглежда дребно, но изобщо не е така. В Закона за защита на потребителите изрично е записано, че всеки търговски обект обявява на видно място работното си време и че спазването му е задължително“, посочи експертът. И информира, че глобата е от 300 до 1000 лв., а имуществената санкция може да достигне до 3000 лв.

Габриела Руменова обясни, че спазването на работното време е важно, защото потребителите го вземат предвид при пранирането на посещенията на обекта и покупките си. „Ако се окаже, че търговският обект е затворил по-рано, потребителят е изразходил време, средства, за да стигне до там, а не е могъл да си свърши работа.“, добави тя.

Според нея, приключването на работа дори 15 минути по-рано може да създаде проблем, от който да пострада и имиджът на търговеца. И се аргументира така: „Дамата от историята е възразила пред персонала, а след получения отказ се е обадила на посочения телефон на обекта. Скандалното е, че е същите служители, тъй като телефонът е бил вдигнат от тях, са я пуснали на високоговорител и са се отнесли подигравателно към сигнала. Затова е предприела следваща стъпка – писмена жалба до търговеца през платформата му, която е успяла да изпрати 10 минути преди края на работното време.“

