Випуск 2001 на Икономиката в Благоевград отпразнува 25 години от завършването

Благоевград се превърна в сцена на силни емоции и спомени, след като Випуск 2001 на Професионалната гимназия по икономика в града се събра, за да отбележи 25 години от своето завършване.

На събитието се събраха около стотина вече пораснали ученици, заедно с част от техните класни ръководители, които отново споделиха радостта от срещата.

Много от бившите възпитаници вече са утвърдени професионалисти в различни сфери на икономиката, бизнеса и публичния сектор, а събитието се превърна в истински празник на спомените, приятелството и признателността към учителите.