От днес до петък между 16:30 ч. и 20:30 ч. за облекчаване на трафика се променя движението по пътен възел „Даскалово“ на АМ „Струма“

От днес – 18 август, до 22 август /петък/, между 16:30 ч. и 20:30 ч. се променя организацията на движението по пътен възел „Даскалово“ на АМ „Струма“, в района на Перник. Въвеждането на мерките е за облекчаване на трафика в участъка докато се извършват ремонтните дейности по път I-1 в отсечката от Владая до Драгичево.

В петте дни пътуващите по АМ „Струма“ от София към Перник ще преминават през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел „Даскалово“ към дясната лента на път I-6 Перник – Кюстендил. Трафикът от София по път I-1 Владая – Драгичево в посока Перник ще се движи през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел „Даскалово“ към лявата лента на път I-6 Перник – Кюстендил.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост, без да предприемат рискови маневри и изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Да не се използват аварийните ленти по автомагистралите за по-бързо придвижване при натоварен трафик. По този начин се възпрепятства преминаването на превозните средства със специален режим на движение в случай на инцидент.