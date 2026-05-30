Започват проверки за почистване на сервитутите около инфраструктурни обекти в областта

Вследствие на взето решение на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия на 20.05.2026 г., в началото на месец юни органите на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ започват засилени проверки на територията на област Благоевград, насочени към спазването на изискванията за почистване на сервитутните зони около ключови инфраструктурни обекти.

Контролът ще обхване почистването на дървета, храсти, сухи треви и други горими материали в сервитутите на железопътни трасета, пътища и въздушни електропроводи, преминаващи през горски територии, както и в участъци, разположени в близост до земеделски земи.

Акцент в проверките ще бъде поставен върху превантивните мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на пожари през предстоящия пожароопасен сезон. Ще се следи за стриктното изпълнение на задълженията от страна на отговорните институции и собствениците/ползвателите на съответните терени.