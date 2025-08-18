Информационен бюлетин за възникналите произшествия на територията на ОДМВР – Благоевград през почивните дни

Мъж на 37 години от гр. Сандански е задържан със заповед за задържане до 24 часа, след като полицейски служители на РУ-Сандански се отзовали на получен, около 05:00 часа на 17.08.2025 г., сигнал за упражнено от него домашно насилие над 27-годишна жена в жилище в гр. Сандански. Пристигайки на място полицаите проверили мъжа, като у същия е открито найлоново пакетче, съдържащо около 0,37 грама кокаин. За случая е уведомена компетентната прокуратура и е образувано досъдебно производство.

В следобедните часове на 16.08.2025 г. 28-годишна благоевградчанка съобщила в 02 РУ-Благоевград, че в дома й в гр. Благоевград, от неин 49-годишен родственик са й отправени закани за живота и здравето. Мъжът е задържан от органите на реда. По случая е образувано досъдебно производство.

На 16.08.2025 г. в 01 РУ-Благоевград са получени два сигнала за извършени кражби. За времето от 02:30 часа до 06:00 часа на същата дата са отнети удължител, захранващ кабел и сумата от около 700 лв. от вендинг автомат в с. Бело поле, а в периода от 22:00 часа на 14.08.2025 г. до 10:00 часа на 15.08.2025 г. е извършена кражба на велосипед „Трек Марлин“ от двор на къща в гр. Благоевград.

ПТП:

На 15.08.2025 г. около 21:20 часа в с. Фъргово, общ. Сатовча, мотоциклет „Лифан“ с 50-годишен неправоспособен водач от същото село, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост е паднал на пътното платно, в резултат на което мотоциклетистът е пострадал с фрактури по тялото и настанен за лечение в МБАЛ-Гоце Делчев.

На 17.08.2025 г. около 12:10 часа на пътя между местността „Юндола“ и гр. Якоруда, мотоциклет „Сузуки“ с 23-годишен водач от с. Смолево, който няма необходимата категория за управление на мотоциклета е навлязъл в лентата за насрещно движение и се е блъснал в предната лява част на лек автомобил „Мазда“, управляван от 48-годишен водач от гр. Нова Загора. Мотоциклетистът е пострадал с фрактура на бедрена кост. На двамата водачи са направени проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, които са отрицателни.

На 17.08.2025 г около 16:20 часа в района на с. Михнево, лек автомобил „Тойота Корола“ с 19-годишен водач от с. Скрът, общ. Петрич се е блъснал в дясно в мантинела и се е преобърнал на пътното платно. Водачът на автомобила е настанен за лечение в болница „Пулс“ в гр. Благоевград без опасност за живота. Направените му проби с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

От полицейски служители на ОДМВР-Благоевград са установени следните водачи на ППС, шофиращи след употреба на алкохол:

На 15.08.2025 г. около 23:22 часа по ул. „Патриарх Евтимий“ в гр. Банско, 37-годишен мъж от гр. София е управлявал лек автомобил „БМВ“ с наличие на 1,80 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 16.08.2025 г. около 18:35 часа в с. Първомай, 51-годишен мъж от селото е управлявал лек автомобил „Опел Астра“ с наличие на 3,00 промила алкохол в издишания от него въздух.

На 17.08.2025 г. около 14:17 часа по ул. „Алеко Константинов“ в гр. Гоце Делчев, 34-годишна жена от града е управлявала лек автомобил „ Тойота Ярис“ с наличие на 1,95 промила алкохол в издишания от нея въздух.

На 18.08.2025 г. около 00:02 часа по ул. „Бачо Киро“ в гр. Благоевград, 40-годишен благоевградчанин е управлявал лек автомобил „Форд Фиеста“ с наличие на 1,96 промила алкохол в издишания от него въздух.

Лицата са задържани със заповед за задържане до 24 часа. По случаите са образувани досъдебни производства.