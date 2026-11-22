През следващата седмица – от 23 до 27 ноември, между 8 ч. и 16 ч. за премахване на крайпътна растителност и почистване на дъждоприемни шахти временно ще се променя организацията на движение в 19-километров участък от АМ „Струма“ в област Кюстендил.

Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение в отсечката от 37-и до 56-и км на магистралата. При реализацията им временно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата ленти.