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МОН: 26 октомври ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици

By Екип Blagoevgrad.EU
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26 октомври (понеделник) ще бъде неучебен, но присъствен ден за всички ученици. Това е разписано в заповед на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Денят след изборите за президент и вицепрезидент на Република България се обявява за неучебен, тъй като е необходимо технологично време за подготовка на класните стаи за нормалното протичане на учебните занятия. Същевременно ще бъде създадена организация за занимания с учениците, така че родителите да имат възможност да оставят децата си в училище и да не се налага да променят работните си ангажименти или да търсят алтернативни варианти за тяхната грижа.

Учебното съдържание по съответните предмети от този ден ще бъде преструктурирано от учителите, така че това да не се отрази на цялостния обучителен процес.

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